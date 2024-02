Il funerale di Navalny si terrà l’1 marzo a Mosca: subito dopo è prevista la sepoltura

La data è stata fissata: il funerale di Alexei Navalny si terrà venerdì 1 marzo, poi l’oppositore del presidente russo Vladimir Putin sarà sepolto nel cimitero di Borisov. La notizia è stata data dalla sua ex portavoce, Kira Yarmysh, spiegando che la cerimonia si terrà nella chiesa dell’icona della Madre di Dio a Maryino, il quartiere in cui il dissidente è nato.

La cerimonia funebre è prevista alle ore 14, secondo quanto comunicato dallo staff dell’ex oppositore morto durante la prigionia nella colonia penale di Kharp. Il quartiere in cui si terrà il funerale si trova a sud-est di Mosca.

Il funerale di Navalny a Mosca

La sepoltura di Navalny è prevista subito dopo il funerale, alle ore 16, nel cimitero di Borisov, come spiegato dal direttore della Fondazione contro la corruzione, Ivan Zhdanov, che ha ricordato anche come sia stato difficile trovare una sala disponibile per la cerimonia.

Ljudmila, la madre di Alexei Navalny, ha comunicato negli scorsi giorni di aver rifiutato l’organizzazione di una cerimonia segreta per la sepoltura del figlio. Alla fine è riuscita, dopo giorni di braccio di ferro con le autorità centrali russe, a ottenere la consegna della salma del figlio e il suo trasporto nella capitale russa.