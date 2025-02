“Il governo andrà avanti col protocollo Albania”. La promessa di Meloni ai prefetti

Se perseverare nell’errore è diabolico, decidere di continuare a perseverare nell’errore è al di fuori di una definizione precisa… È infatti difficile definire l’accanimento con il quale Giorgia Meloni è tornata anche ieri, davanti ai prefetti e ai questori di tutta Italia, a ribadire che il suo governo “è determinato ad andare avanti sul protocollo Albania”.

Per la premier, la maggioranza tutta è “anche determinata a trovare una soluzione a ogni ostacolo che appare”, visto che “crediamo nel protocollo e rivendichiamo il diritto della politica a governare secondo le indicazioni dei cittadini che ci chiedono di fermare l’immigrazione illegale, perché produce insicurezza e mancata integrazione”.

Pressing di Meloni sulla Corte europea

Non contenta, la presidente del Consiglio si è ha preso di mira pure la Corte di Giustizia europea, intimandole cosa deve decidere in materia di Paesi sicuri, ovvero “scongiurare il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio di tutti gli Stati dell’Unione europea (Ue)”. Un attacco inaudito a un organo indipendente della Ue, mosso dalla premier con la stessa facilità con la quale piccona un giorno sì e l’altro pure la Magistratura italiana.

Così come abbastanza illusorio è apparsa la sua invocazione affinché venga anticipata l’entrata in vigore di quanto previsto dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, prevista nel 2026, “anche per fare un po’ chiarezza su un tema molto controverso e oggetto di provvedimenti giudiziari, che appaiono disattendere quanto stabilito con leggi dal Parlamento italiano”. “Voglio dirlo alla luce di quello che leggevo nelle ultime ore: anche l’argomentazione della supremazia della normativa europea rispetto alla normativa italiana, in base alla quale si giustificherebbe la disapplicazione della norma italiana sui Paesi sicuri, appare fragile”, ha aggiunto.

I dem: “In Albania un fallimento indiscutibile”

Per concludere con un esempio: “Il più grande Paese europeo, la Germania, rimpatria migranti in Afghanistan senza che questo sia reputato dai giudici tedeschi in contrasto con la normativa europea. Chiaramente sarà importante su questo fare chiarezza”. Immediata la reazione delle opposizioni: “Mentre Meloni annuncia con ostinazione di voler portare avanti il protocollo Italia-Albania, la realtà dei fatti racconta altro”, ha attaccato il Pd, “il progetto si sta rivelando un fallimento sotto ogni aspetto. Continuare a insistere, ignorando le evidenti criticità emerse, significa solo perseverare nell’errore e continuare a sprecare somme ingenti di denaro pubblico”.