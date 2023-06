Il governo va sotto in commissione, caos sul decreto Lavoro: “Maggioranza allo sbando”

Il governo va sotto in commissione sul decreto Lavoro, è caos in maggioranza: assenti i senatori di Forza Italia, Conte e Schlein attaccano.

Caos nella maggioranza. Dopo lo stop ai lavori della commissione Esteri della Camera per il parere del ministero dell’Economia sul Mes (che smentisce l’esecutivo), arriva un’altra battuta d’arresto in commissione per il governo, stavolta al Senato. Il voto della Commissione Bilancio di Palazzo Madama sul decreto Lavoro è finito in pareggio. La maggioranza, in sostanza, è andata sotto con 10 voti, gli stessi dell’opposizione, non potendo così approvare il parere.

Assente Forza Italia, il governo va sotto in commissione sul dl Lavoro

La seduta è stata sospesa, mancando il parere che è vincolante per esaminare in Aula le proposte di modifica al testo presentate in mattinata. La relatrice del testo è Paola Mancini, di Fratelli d’Italia. Sono mancati i voti degli esponenti di Forza Italia, assenti alla seduta. Il senatore azzurro, Dario Damiani, assicura che si è trattato di un incidente causato da un ritardo e non di una decisione politica.

Caos maggioranza, Conte e Schlein attaccano: “Sono allo sbando”

Vanno all’attacco le opposizioni, con Giuseppe Conte che sottolinea come il governo sia “allo sbando”. In un post su Facebook Conte ricapitola tutte le difficoltà avute dalla maggioranza nelle ultime ore, dal Mes al decreto Lavoro. Per il presidente pentastellato è un “governo incapace, inutile e dannoso”.

Attacca anche la segretaria del Pd, Elly Schlein: “La maggioranza non sta in piedi”. Sottolineando che oggi “le forze di maggioranza non riescono nemmeno a garantire che gli emendamenti della relatrice siano approvati”. Schlein conclude: “La verità è che questo esecutivo non sta in piedi, incapace di passare dalla propaganda ai fatti”.