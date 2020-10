Il Papa annuncia un Concistoro per la nomina di tredici nuovi cardinali. Si terrà il 28 novembre. Sei sono italiani

“Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica d’Avvento, terrò un Concistoro” per la creazione di “tredici nuovi cardinali”. E’ quanto ha annunciato Papa Francesco durante l’Angelus di oggi. I tredici nuovi cardinali sono: Monsignor Mario Grech, Segretario generale del Sinodo dei vescovi; Monsignor Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione per le Cause dei santi; Monsignor Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, Ruanda; Monsignor Wilton Daniel Gregory, arcivescovo di Washington, Usa; Monsignor Jose Fuerte Advincula, arcivescovo di Capiz, Filippine; Monsignor Celestino Aos Braco, arcivescovo di Santiago del Cile; Monsignor Cornelius Sim, vicario apostolico in Brunei; Monsignor Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena; Padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi; Vengono poi uniti ai membri del Collegio cardinalizio: Monsignor Felipe Arizmendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristobal de las Casas, Messico; Monsignor Silvano Tomasi, Nunzio; Padre Raniero Cantalamessa, cappuccino, Predicatore della Casa pontificia; Monsignor Enrico Feroci, parroco a Santa Maria del Divino Amore a Roma.