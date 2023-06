Il Pos torna obbligatorio anche nei tabacchi: le sigarette si possono pagare con carte e bancomat

L'Agenzia delle Dogane ha reintrodotto l'obbligo di Pos anche in tabaccheria: i pagamenti con carta per le sigarette devono essere accettati.

Torna l’obbligo di Pos in tabaccheria. L’Agenzia delle Dogane torna sui suoi passi e con una determinazione del 26 giugno ribalta la precedente decisione che escludeva i tabaccai dall’obbligo di accettare i pagamenti elettronici per la vendita di sigari, sigarette, francobolli e bolli.

La determinazione del direttore Roberto Alesse ribalta quindi quella del suo predecessore Marcello Minenna e fa tornare l’obbligo di Pos anche in tabaccheria. La novità riguarderà circa 50mila esercizi in tutta Italia.

Pos obbligatorio nei tabacchi, tornano le sanzioni

Con la nuova decisione viene quindi cancellata la deroga introdotta per i tabaccai. E ritorna, dunque, la sanzione prevista per chi rifiuta i pagamenti elettronici, per qualsiasi importo. Chi non accetta i pagamenti con carte, bancomat o app va incontro a una sanzione di 30 euro, a cui aggiungere un ulteriore 4% del valore della transazione negata.

Perché tornano i pagamenti elettronici in tabaccheria

La decisione dell’Agenzia delle Dogane deriva innanzitutto da un fattore: l’aumento del ricorso ai pagamenti elettronici da parte di tutti gli utenti, corrispondente anche a un’evoluzione degli strumenti a disposizione per questo tipo di transazioni. Ma c’è anche un altro elemento da sottolineare, ovvero le diverse condizioni oggi offerte dagli intermediari bancari e finanziari per l’erogazione del servizio, con tariffe basse e per alcuni pagamenti (al di sotto di certe cifre) anche nulle.

In particolare, le Dogane parlano delle diverse offerte, tra cui molte che prevedono tariffe fisse indipendentemente dal numero di transazioni effettuate. Oltre a quelle che prevedono un rimborso per i pagamenti al di sotto dei 10 euro. Quindi le criticità esplicate dagli operatori non vengono più ritenute attuali e si deve tornare all’obbligo di Pos anche per i tabaccai.