Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles: accusato il figlio Nick

Il regista di "Harry ti presento Sally", Rob Reiner, e la moglie Michele Singer, sono stati assassinati nella loro villa. Accusato il figlio.

Rob Reiner, il regista del film “Harry ti presento Sally”, è stato assassinato insieme a sua moglie, Michele Singer, nella loro villa di Los Angeles. La polizia ritiene che a ucciderli sia stato il figlio Nick, di 32 anni, anche se le indagini riguardano anche un altro familiare. I due sarebbero stati accoltellati.

Il figlio è ora sotto interrogatorio, secondo quanto riportano i media statunitensi. A trovare i due corpi è stato un familiare. La stessa famiglia ha poi confermato la morte del regista in un comunicato, mentre la polizia inizialmente non aveva fornito dettagli sulle vittime.

Un portavoce della famiglia ha dichiarato: “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner. Abbiamo il cuore spezzato da questa improvvisa perdita, e chiediamo privacy in questo momento incredibilmente difficile”.

L’allarme sarebbe scattato intorno alle 15.30 ora locale. La porta non riportava segni di effrazione. I media statunitensi ritengono che non ci siano dubbi sulla colpevolezza del figlio Nick, nonostante non siano ancora arrivate conferme ufficiali.

Reiner è conosciuto per aver diretto alcuni capolavori cinematografici come “Harry ti presento Sally”, “Stand by me”, “La storia fantastica”, “Misery non deve morire”. Era anche attore e doppiatore. Aveva 78 anni, mentre la moglie Singer ne aveva 68. Erano sposati dal 1989. Dal loro matrimonio erano nati tre figli: Nick, Romy e Jake. Inoltre il regista aveva avuto una figlia dal procedente matrimonio con Penny Marshall.