Il Superbonus agita i sindacati in vista del vertice con il Governo. La Uil si aspettava un intervento sul settore dell’edilizia, ma “non con queste tempistiche”, e soprattutto “attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali”. È quanto ha detto a Omnibus il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ricordando che “su questo intervento ci sono in ballo oltre 120mila lavoratori, ma il presidente Meloni sceglie di incontrare solo le associazioni datoriali e non i rappresentanti dei lavoratori”.

Il leader della Uil Bombardieri avverte: “Ci mobiliteremo contro il decreto Superbonus, non escludiamo lo sciopero”

In un’intervista al Fatto Quotidiano il numero uno della Uil ha agitato lo spettro dello sciopero: “Ci mobiliteremo contro il decreto Superbonus, non escludiamo lo sciopero”. Gli scioperi “li facciamo, non li minacciamo – ha poi ribadito a Omnibus – c’è una mobilitazione in corso, sentiremo i lavoratori e valuteremo. A noi sembra che questo Governo riesca ad essere molto forte quando deve intervenire su Opzione donna o sulla rivalutazione delle pensioni, ma poco quando deve discutere con le banche sulla cessione del credito”.

“Le nostre proposte le avevamo e ci aspettavamo un confronto”

“Le nostre proposte – ha aggiunto Bombardieri – le avevamo e ci aspettavamo un confronto. Invece si è scelto di procedere con decreto e senza alcun dialogo”. Il leader della Uil ha aggiunto che “in Europa la maggioranza ha votato a favore della conversione green”. “E’ ovvio che servisse procedere in tal senso anche in Italia – ha proseguito -, ma occorreva fare distinzioni come per esempio tra chi è in grado di pagarsi lo sconto in fattura e chi no”.

“Adesso con il decreto Superbonus il rischio è che si rifermi di nuovo tutto”

Il ministro Giorgetti, ricorda Bombardieri, “dice che l’investimento sui Superbonus avrebbe avuto un costo di 2mila euro a persona. Noi, allora, ci domandiamo: quanto sono costati a persona gli investimenti fatti fino ad ora sulle aziende? Gli investimenti dello Stato durante la pandemia hanno portato ad una ripresa del settore dell’edilizia, adesso con il decreto Superbonus il rischio è che si rifermi di nuovo tutto”.

