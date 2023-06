Torna l’incubo del terrorismo nel Regno Unito. Questa mattina a Nottingham, nell’Inghilterra centrale, almeno tre persone sono state uccise mentre altre risultano ferite a seguito di un presunto attacco multiplo. Su quanto accaduto gli agenti mantengono il massimo riserbo e, da quanto si apprende, non escludono che si sia trattato di un attentato terroristico.

Stando a quanto riportano i media britannici, gli agenti hanno fermato un uomo di 31 anni in relazione all’accaduto. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto con il presunto attentato che si sarebbe svolto in due fasi: prima con il ritrovamento di tre cadaveri, con ferite riconducibili a un possibile accoltellamento, in punti diversi della città; la seconda con l’investimento di alcuni passanti da parte di un uomo alla guida di un furgone.

Il terrorismo torna a spaventare il Regno Unito

Al momento la città risulta letteralmente blindata dagli agenti che non escludono la pista dell’attentato e temono che possano esserci altre persone coinvolte. Proprio per questo sarebbe già a lavoro l’unità dell’antiterrorismo del Regno Unito.

Sul caso è intervenuto, con un post su Twitter, il premier britannico Rishi Sunak. “Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro continua risposta allo scioccante incidente di questa mattina a Nottingham. Vengo aggiornato sugli sviluppi. La polizia deve avere il tempo di intraprendere il proprio lavoro. I miei pensieri vanno ai feriti, alla famiglia e ai cari di coloro che hanno perso la vita” ha spiegato Sunak.