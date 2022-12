Il tesoro di Panzeri e Kaili ammonta a oltre un milione e mezzo di euro

Ammonta ad oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nel corso delle perquisizioni alle abitazioni dell’ex parlamentare del Pd, Antonio Panzeri e dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, entrambi arrestati nell’ambito dell’inchiesta per le tangenti che il Qatar avrebbe pagato per influenzare la politica europea.

La Polizia belga ha finito di contare le banconote. Panzeri e Kaili avevano oltre un milione e mezzo di euro in contanti.

Il computo delle banconote trovare nella disponibilità di Panzeri e Kaili, secondo quanto riportano i media belgi citando la polizia federale, comprende anche i contanti trovati nella valigia che il padre dell’ex presidente del Parlamento europeo aveva con sé mentre stava lasciando l’Hotel Sofitel di Bruxelles.

L’avvocato di Kaili ha dichiarato che la sua assistita non ha mai ricevuto tangenti dal Qatar. Panzeri, Kaili e Francesco Giorgi, l’assistente dell’europarlamentare sempre del Pd Andrea Cozzolino (non indagato), restano per ora agli arresti mentre il sindacalista Luca Visentini è stato rilasciato. Compariranno tutti domani alla Camera di consiglio di Bruxelles per la prima udienza.

