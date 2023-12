Iliad presenta l’offerta: proposta a Vodafone la fusione delle attività in Italia

Iliad ha presentato un'offerta per una joint venture con Vodafone in Italia: si tratterebbe di una fusione delle attività delle due società.

La proposta consiste nella creazione di una nuova entità, una NewCo che terrebbe insieme le attività di Iliad e di Vodafone in Italia. Proprio il gruppo francese Iliad ha annunciato di aver presentato al gruppo Vodafone una proposta di fusione tra le due aziende. L’offerta ha il sostegno unanime del consiglio d’amministrazione di Iliad e del suo principale azionista, Xavier Nel.

La proposta, quindi, non consiste in un acquisto ma in una joint venture. In questa eventuale operazione, Vodafone Italia viene valutata 10,45 miliardi di euro e il gruppo riceverebbe 8,5 miliardi tra cash e finanziamento soci.

La proposta di joint venture tra Iliad e Vodafone

Secondo quanto spiegato da Iliad, la proposta porterebbe Vodafone a ottenere il 50% del capitale sociale di NewCo, insieme a un pagamento in contanti di 6,5 miliardi e un finanziamento soci pari a 2 miliardi per garantire un allineamento a lungo termine.

Per la costituzione della NewCo, l’Ev di Iliad viene posta a +4,5 miliardi, con la società francese che “deterebbe il 50% del capitale sociale di NewCo, insieme a un pagamento in contanti pari a 500 milioni di euro e a un finanziamento soci per 2 miliardi”. Iliad avrebbe un diritto di opzione sulla partecipazione di Vodafone in NewCo, con facoltà di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario di NewCo. Se decidesse di esercitare interamente l’opzione, vorrebbe dire ulteriori 1,95 miliardi di liquidità per Vodafone.

Vodafone, dopo la comunicazione dell’offerta, fa sapere attraverso una nota di essere “favorevole al consolidamento del mercato nei Paesi in cui non riesce a ottenere un adeguato ritorno sul capitale investito e conferma che sta esplorando le opzioni con diverse parti per raggiungere questo obiettivo in Italia, anche attraverso una fusione o una cessione”.

In ogni caso non viene escluso un accordo tra Iliad e Vodafone: “Non vi è alcuna certezza che alla fine venga concordata una transazione. Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio quando sarà opportuno”, fa sapere Vodafone.