In Austria al via lo screening di massa della popolazione. Tamponi per tutti coloro che hanno più di 6 anni

Come annunciato la scorsa settimana dal cancelliere Sebastian Kurz (nella foto), in Austria è iniziato venerdì lo screening di massa della popolazione: tamponi per tutti coloro che hanno più di sei anni. I primi a essere testati sono stati gli abitanti di Vienna e delle regioni del Tirolo e del Vorarlberg, mentre la maggior parte delle altre regioni effettueranno i test il prossimo fine settimana. Già dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code davanti ai presidi, soprattutto nella capitale. Anche le Isole Canarie offrono test gratuiti in Spagna per i residenti e gli studenti che vogliono tornare nell’arcipelago per Natale. In ogni caso sia in Spagna che in Austria a pranzi e cene natalizie potranno partecipare al massimo dieci persone (stessa regola in Germania), in Francia.