In crescita i furbetti del Covid. In due settimane denunciati 180 positivi. Le forze dell’ordine li hanno trovati fuori dalle loro abitazioni

In crescita, secondo quanto riferisce il Viminale rendendo noti i dati sui controlli anti-Covid compiuti nelle ultime due settimane, il numero di positivi – obbligati alla quarantena – trovati all’esterno delle loro abitazioni e dunque denunciati. Nella settimana che va dal 7 al 13 dicembre sono state 513.908 le persone controllate dalle Forze di Polizia in tutta Italia e 83 quelle denunciate per non aver rispettato le misure di isolamento. Dal 14 al 19 dicembre i controlli hanno riguardato altre 465.626 persone, 98 delle quali (48 delle quali solo sabato scorso), sempre positive, sono state denunciate. Cosa rischiano? Chi ha contratto il Covid-19 ma non rispetta la quarantena può incorrere in una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un’ammenda da 500 a 5.000 euro.