In Ucraina oltre 4,5 milioni di persone sono senza elettricità

Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che in Ucraino, a causa degli attacchi russi, oltre 4,5 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità. “Qualunque cosa vogliano i terroristi, dobbiamo sopravvivere questo inverno e diventare ancora più forti in primavera” ha detto.

In Ucraina, sono previsti blackout controllati in sette regioni, tra le quali la città e l’Oblast di Kiev. Le autorità della capitale Ucraina hanno iniziato a pianificare un’evacuazione totale della sua popolazione, stimata in circa 3 milioni di abitanti, nel caso in cui i bombardamenti russi delle infrastrutture continuino e provochino un blackout totale.

La rete elettrica elettrica ucraina è stata gravemente danneggiata dai missili russi e la situazione è già disastrosa, con il 40% delle infrastrutture energetiche dell’Ucraina danneggiate o distrutte. Per cercare di evitare che la rete si guasti completamente, la compagnia elettrica nazionale Ucraina ha già anticipato sabato che continuerà a imporre blackout continui in sette regioni del Paese.

Kherson, la più grande città ucraina occupata dai russi, è senza elettricità e senz’acqua. Il vice capo del consiglio regionale di Kherson, Yuriy Sobolevskyi, ha affermato che le forniture di elettricità e acqua sono state interrotte a causa di un “attacco terroristico” che ha danneggiato tre linee elettriche sull’autostrada Berislav-Kakhovka in una parte occupata della regione. Sobolevskyi ha spiegato che circa 10 insediamenti nella regione sono stati colpiti, oltre alla città principale.

Oggi l’arcivescovo maggiore di Kiev Shevchuk incontrerà Papa Francesco

Oggi l’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, incontrerà Papa Francesco in Vaticano. Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, Shevchuk lascia il suo Paese per una settimana di incontri in Vaticano e per portare a Roma “il grido del popolo ucraino, vessato da nove mesi di guerra e protagonista di una eroica resistenza”.

Ogni giorno da quando è scoppiata la guerra il 24 febbraio scorso, monsignor Shevchuk ha inviato un videomessaggio al popolo ucraino, diffuso in varie lingue e in tutto il mondo. Con la sua presenza a Roma, “vuole portare il grido del popolo ucraino al cuore della cristianità, con la speranza di una pace giusta che renda giustizia al popolo ucraino aggredito”.

