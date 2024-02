In un video il trasporto del corpo di Navalny scortato dalla polizia russa

In base alle informazioni diffuse il corpo di Aleksey Navalny, l’oppositore russo morto in carcere il 16 febbraio scorso, è stato trasportato dalla città artica di Labytnangi alla vicina Salekhard nella notte tra il 16 e il 17 febbraio sotto la scorta della polizia. Lo ha stabilito il media di opposizione russa Mediazona, sulla base delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza stradale. Ciò è accaduto subito prima dell’arrivo degli avvocati di Navalny e di sua madre Liudmila a Yamal, nell’Artico russo. E il trasporto – con un veicolo senza contrassegni – sarebbe avvenuto su un corridoio di ghiaccio percorribile in macchina.

Il corpo di Aleksey Navalny sarebbe stato trasportato dalla città artica di Labytnangi alla vicina Salekhard nella notte tra il 16 e il 17 febbraio sotto la scorta della polizia

Già Novaya Gazeta Europe, citando fonti, aveva scritto che il corpo di Navalny è stato portato da Labytnangi a Salekhard la sera del 16 febbraio. Ieri, dopo la morte di Navalny, la vedova Yulia ha annunciato in un video che avrebbe continuato il lavoro del marito e la notizia ha fatto il giro del mondo, dominando oggi anche le prime pagine dei giornali italiani.

Il comitato investigativo russo ha rifiutato di consegnare la salma alla famiglia del politico. E il corpo di Aleksei Navalny potrebbe non essere “mai” consegnato alla sua famiglia. Il Cremlino sta valutando l’opzione, scrive il Moscow Times citando fonti del governo e del Cremlino. “Abbiamo alle porte le elezioni presidenziali (17 marzo). Non ne abbiamo bisogno perché sarà un problema per il capo (Putin, ndr)”, ha detto al giornale russo un funzionario del governo.

Lo stesso funzionario ha detto che le autorità stanno addirittura valutando l’opzione di non rilasciare mai il corpo di Navalny, aggiungendo che ci sono già stati “molti precedenti del genere nel corso degli anni”.

I Servizi segreti stanno cercando di spegnere l’ondata di lutto per la morte del dissidente perché potrebbe “rovinare” la rielezione di Putin

Secondo gli interlocutori della pubblicazione, i servizi stanno cercando di spegnere l’ondata di lutto per Navalny nel paese, poiché una campagna pubblica potrebbe “rovinare” la rielezione di Vladimir Putin. Le autorità hanno due opzioni: consegnare il corpo solo dopo le elezioni (17 marzo) o non consegnarlo mai affatto, scrive The Moscow Times.

Le modifiche alla legislazione sulla sepoltura, adottate dopo l’attacco terroristico al Dubrovka nel 2002, consentono allo Stato russo di disporre a propria discrezione del corpo di una persona condannata per terrorismo. Lo Stato può fare lo stesso con il corpo di un condannato se la sua sepoltura minaccia la diffusione di malattie. “Ma nel caso di Navalny, ovviamente, questo sarebbe senza precedenti”, aggiunge l’interlocutore. Il comitato investigativo ha avviato un’indagine sulla morte di Navalny, ciò gli consente di non consegnare il corpo per 30 giorni (poco prima della fine delle elezioni), ha osservato Eva Levenberg, coordinatrice di OVD-Info. La stessa commissione investigativa parla ancora di un’ispezione di 14 giorni.

Secondo una fonte di Bloomberg vicina al Cremlino, la notizia della morte di Navalny è stata una sorpresa per i funzionari

In generale, i funzionari commentano cinicamente la morte di Navalny o hanno paura di parlarne al di fuori di una ristretta cerchia di amici, osserva il Moscow Times. Secondo una fonte di Bloomberg vicina al Cremlino, la notizia della morte di Navalny è stata una sorpresa per i funzionari. “La maggior parte delle persone si sente semplicemente indifferente. Ci sono pochissime risposte comprensive. E alcuni addirittura esultavano”, scrive la pubblicazione che cita un interlocutore vicino alla direzione della Duma di Stato. Ma i leader delle grandi imprese, compreso il management di Gazprom, sono preoccupati per quanto accaduto. Tuttavia non osano parlare apertamente.

Ufficialmente, il servizio penitenziario federale ha annunciato la morte di Navalny dal carcere a regime speciale IK-3 “Lupo polare” nel villaggio di Kharp (Yamal) il 16 febbraio. Il politico era stato trasferito lì, nel circolo polare artico, solo a dicembre, dopo un lungo periodo nella colonia penale della regione di Vladimir. Le circostanze della morte di Navalny non sono chiare; i sostenitori dell’opposizione insistono sul fatto che si sia trattato di un omicidio: su tre anni di reclusione, l’oppositore di Putin ha trascorso circa 300 giorni in condizioni di tortura in celle di punizione.

Leggi anche: Navalny, la vedova: “Continuerò il suo lavoro. Mentono meschinamente, per questo nascondono il corpo. Lo hanno ucciso con il Novichok di Putin”