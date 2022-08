Incendi in Gironda, le fiamme divorano i boschi in Francia: evacuate migliaia di persone

Incendi in Gironda: migliaia di cittadini evacuati divorano i boschi in Francia. Macron ha annunciato l’arrivo di aiuti dall’Europa.

Incendi in Gironda: il sudovest della Francia è divorato dalle fiamme che hanno ripreso vigore dalla giornata di martedì 9 agosto. Migliaia di persone sono state evacuate. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’arrivo di aiuti provenienti da altri Paesi europei

Non si placa l’emergenza incendi in Francia dove il rogo di ingenti dimensioni che si è originato tra Gironda e Landes nel sudovest dello Stato non accenna a placarsi. Il propagarsi delle fiamme ha scatenato un fenomeno di evacuazione di massa. Il paese di Moustey, ad esempio, è ormai deserto: le quasi 700 persone che vi risiedono, infatti, hanno deciso di allontanarsi. Intanto, le autorità hanno annunciato la chiusura dell’autostrada 63 tra Landes e Gironda.

Nella giornata di giovedì 11 agosto, la prefettura della Gironda, località situata a sudovest della Francia, ha riferito che circa 6.800 ettari di pineta sono stati distrutti dalle fiamme quando il vasto e prepotente incendio di Landiras ha ripreso ad ardere nel pomeriggio di martedì 9.

A proposito del rogo, la prefettura ha spiegato: “Quasi 1.100 vigili del fuoco sono impegnati – e ha aggiunto –. Ulteriori rinforzi sono attesi sul posto”.

Intanto, nella serata di mercoledì 10 agosto, il bilancio era pari a 600 ettari di foresta bruciata ma è stato segnalato che le temperature incandescenti che “dovrebbero continuare fino a sabato e sono combinate con aria molto secca creano un rischio molto grave di scoppio di incendi”. Nel comunicato, inoltre, si legge che “le condizioni sono difficili: la vegetazione e i terreni sono particolarmente secchi dopo più di un mese di assenza di pioggia”.

Evacuate migliaia di persone. Macron: “La solidarietà europea è al lavoro”

In merito all’incendio in Gironda, è intervenuto il ministro dell’Interno Darmanin che ha dichiarato di avere “grandi sospetti che l’incendio ricominciato sia opera di piromani. In poche ore ci sono stati otto roghi tra le 8 e le 9, iniziati a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, il che è abbastanza insolito”.

La diffusione allarmante del rogo è stata commentata anche dal presidente francese Emmanuel Macron che ha postato un messaggio sul Twitter. Macron ha rassicurato la popolazione annunciando l’imminente arrivo di aiuti da altri Paesi europei, scrivendo: “Germania, Grecia, Polonia, e nelle prossime ore Romania e Austria: i nostri partner vengono in aiuto della Francia per far fronte agli incendi. Grazie. La solidarietà europea è al lavoro”.

Rispetto alle persone evacuate, che sinora hanno raggiunto quasi quota 10 mila nel sudovest della Francia, il presidente ha sottolineato: “Per le persone evacuate dalle aree in fiamme è un momento di attesa e preoccupazione. Salvare tutte le vite, salvare tutto ciò che può essere salvato, poi, ricostruire: nessuno sarà dimenticato”.