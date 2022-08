Incendio a Londra tra la stazione di London Bridge e Union Street: treni bloccati ed edifici evacuati

Incendio a Londra tra la stazione di London Bridge e Union Street: i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno transennato l’area ed evacuato alcuni edifici.

Un violento incendio è scoppiato nella zona sud di Londra, nella mattinata di mercoledì 17 agosto, intorno alle 09:20 ora locale, corrispondenti alle 10:20 ora italiana. Il rogo è divampato in corrispondenza della stazione di Southwark. Sul luogo, si sono prontamente recate alcune squadre di vigili del fuoco con una decina di autobotti e circa una 70ina di uomini. Le fiamme hanno provocato ingenti disagi alla circolazione rispetto alla stazione di London Bridge mentre molti edifici situati lungo Union Street sono stati evacuati a causa della diffusione di un denso fumo nero.

L’incendio alla stazione di Southwark è stato documentato sul web attraverso la diffusione di numerose immagini e di alcuni video in cui è possibile osservare una imponente colonna di fumo nero stagliarsi dal luogo dell’incendio.

A quanto si apprende, pare che le fiamme siano divampate in un parcheggio sotto il ponte ferroviario di Southwark. Alcune auto elettriche sarebbero andate a fuoco.

Subito dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, la London Fire Brigade si è recata sul luogo dell’incendio. Sia la stazione di Southwarche che quella di London Bridge, che viene attraversata non solo dalla metropolitana ma anche da altre linee ferroviarie, sono state chiuse al transito dei treni. L’area tra America Street e Great Suffolk Street sono state transennate mentre i residenti sono stati invitati a tenere sempre chiuse finestre e porte.

In merito al rogo, il comandante dei vigili del fuoco, Wayne Johnson, citato dalla BBC, ha dichiarato: “L’incendio sta producendo fumo pesante e coloro che vivono o lavorano nella zona locale sono invitati a tenere le finestre e le porte chiuse”.

In un primo momento, si ipotizzava che i roghi fossero due: il prima su Union Street e il secondo alla stazione di London Bridge. I vigili del fuoco, tuttavia, hanno poi precisato che l’incendio è uno ed è localizzato a Union Street.

Six fire engines and around 40 firefighters have been called to a fire on Union Street in #Southwark. More info to follow pic.twitter.com/MZcjhzMa3y

