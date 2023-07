Incendio all’aeroporto di Catania: scalo chiuso fino al 19 luglio

Un incendio ha colpito nella notte l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Le fiamme sono state circoscritte e poi spente dalle squadra dei vigili del fuoco “intervenute anche dalla sede centrale del comando etneo”.

L’aeroporto, tuttavia, è ancora invaso dal fumo e sono in corso tutte le operazioni di controllo e bonifica dello scalo. Che resterà chiuso, secondo quanto disposto, fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio.

L’incendio all’aeroporto di Catania

La prima chiamata che ha attivato i soccorsi è arrivata alle 23:29 della sera di domenica 16 luglio. L’incendio è divampato nella zona bassa dello scalo: le cause che hanno fatto divampare il rogo sono ancora da accertare.

Una volta partite le fiamme, i passeggeri e tutto il personale hanno abbandonato subito lo scalo. In tanti hanno iniziato a correre urlando e piangendo per la paura, mentre il personale della sicurezza spingeva tutti fuori dall’aeroporto. Secondo quanto emerso comunque, non ci sarebbero feriti gravi: solo qualche persona leggermente intossicata per il fumo e sotto choc per la paura.

Lo scalo di Catania chiuso fino al 19 luglio

Secondo quanto deciso e comunica da Sac, la società che si occupa della gestione dell’aeroporto, lo scalo resterà chiuso, in seguito all’incendio, fino alle ore 14 di mercoledì 19 luglio.