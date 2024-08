Incendio Monte Mario, in corso la bonifica e lo spegnimento degli ultimi focolai

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per domare l'incendio che da ieri sta interessando la collina di Monte Mario.

È continuato per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco per il vasto incendio vegetazione che da ieri sta interessando una porzione della collina di Monte Mario, a Roma.

“Stanotte – riferiscono questa mattina i vigili del fuoco – 7 squadre hanno operato nella parte inferiore della collina per bonifiche di focolai residui, mentre nella parte superiore della collina il lavoro dei vigili del fuoco si è concentrato nell’area di Villa Mazzanti per contrastare la propagazione del rogo. Al momento sta operando sull’area un elicottero per l’antincendio boschivo della regione Lazio”.

Rientrate ieri sera tutte le famiglie delle sei palazzine evacuate

Sono rientrate ieri sera tutte le famiglie delle sei palazzine evacuate in seguito all’Incendio che ha interessato l’area di Monte Mario, a Roma. Ieri era stato disposto l’allontanamento anche di chi si trovava nel vecchio Osservatorio Astronomico e negli studi della Rai di via Teulada, a due passi dal Tribunale della Capitale.

Federparchi: “È stato colpito il cuore di Roma Natura”

“Sarà la magistratura a stabilire se è stata una mano criminale o una folle distrazione a provocare il terribile Incendio a Monte Mario. È stato colpito il cuore di Roma Natura, uno dei più importante parchi periurbani d’Italia che con ben 16 aree protette crea una cintura verde attorno alla capitale” afferma il presidente di Federparchi, Luca Santini. “La solidarietà di Federparchi all’Ente parco – aggiunge Santini -, al presidente Marco Visconti e alla città che ha visto le fiamme distruggere un importante pezzo di ecosistemi incuneati nell’area urbana. Auspichiamo sia possibile, nei tempi dovuti, ripristinare la bellezza e gli habitat naturali di un importante polmone verde. I parchi periurbani sono una parte fondamentale del sistema delle aree protette italiane che, dalle montagne del nord alle isole del nostro Mediterraneo, tutelano la biodiversità più ricca di Europa”.