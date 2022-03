Incentivi auto 2022, i modelli con il bonus rottamazione: da quando sono disponibili?

Incentivi auto 2022: da quando sono disponibili e cosa prevede il bonus rottamazione che agevola l’acquisto di alcuni modelli?

Incentivi auto 2022: da quando sono disponibili?

Il 18 febbraio 2022 il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato il rush finale degli incentivi auto 2022, entrati in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo. Al momento, non è ancora stata fissata in modo ufficiale una data ma si prevede che la misura venga attuata tra gli ultimi giorni del mese di marzo e i primi del mese di aprile.

In relazione ai requisiti per accedere al bonus, è stato rivelato che questi saranno nettamente più selettivi rispetto a quelli previsti per il 2021 mentre le risorse a disposizione saranno inferiori. In totale, si prevede l’erogazione di 670 milioni di euro da riservare agli incentivi auto 2022. Di questi: 250 milioni dovrebbero essere destinati all’ibrido plug-in; 250 milioni all’elettrico; e, infine, 170 milioni sono da destinare ai modelli più richiesti e diffusi sul mercato.

Da un punto di vista economico, è possibile ricordare che in un solo trimestre del 2021 vennero esauriti 250 milioni di euro.

Bonus rottamazione: requisiti e modelli disponibili

In relazione al bonus rottamazione che consentirà di rottamare il proprio veicolo e acquistare uno dei modelli che rientrano negli incentivi auto 2022, possono essere riassunte le seguenti considerazioni.

Al fine di evitare il rapido esaurimento dei fondi, infatti, sono state imposte alcune restrizioni. In primo luogo, è stato introdotto l’obbligo di rottamazione di un’auto immatricolata da almeno dieci anni. Inoltre, in un primo momento, l’obbligo era limitato ai veicoli che rientravano nel gruppo di emissione di CO2 per km 61-135. Questo, tuttavia, è stato esteso anche alle auto che rientrano negli altri due gruppi di emissione 0-20 e 21-60. Di fatto, in questo modo, la maggior parte delle aziende verrebbe esclusa dal bonus.

Il secondo requisito richiesto che il proprietario dell’auto da rottamare sia in possesso del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. Il requisito esclude, quindi, i concessionari dal diritto allo sconto, eliminando il pericolo di auto-immatricolazioni e di un ipotetico acquisto in blocco.