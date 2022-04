Incentivi auto 2022 per le usate: esistono e come funzionano?

Incentivi auto 2022 per le usate: sono in arrivi bonus per chi compra e rottama una vecchia automobile. Tuttavia, nel Decreto Sostegni Bis ci potrebbero essere degli incentivi anche le macchine usate o a km 0.

Incentivi auto 2022 per le usate: esistono?

Gli incentivi sulle auto usate sono stati il grande assente dei provvedimenti precedenti per rilanciare il mercato delle auto. Da tempo in molti si aspettavano un intervento del governo che comprendesse anche incentivi rottamazione per le auto usate e auto a KM zero, oltre al bonus rottamazione per l’acquisto di auto nuove e in generale all’incentivo auto ibride.

Il Decreto Sostegni Bis voluto dal Governo Draghi dovrebbe includere degli incentivi anche per le auto usate a partire dal 2022. Si aspetta ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma sembra che il governo voglia incentivare l’acquisto di automobili, anche usate, purché rispettino alcuni criteri di ecosostenibilità. Per questo motivo verrà data maggiore attenzione alle auto a km0 o usate di generazioni più recenti.

Come funzionano?

Probabilmente, saranno stanziati 40 milioni di euro per le auto usate Euro 6 con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 160 g/km (elettriche, ibride, benzina, diesel, metano e GPL).

Nel dettaglio ecco gli incentivi che dovrebbero essere previsti per le auto usate: