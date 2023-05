Inchiesta Covid, Conte e Speranza interrogati a Brescia. Il leader del M5S: “Mi difenderò dicendo tutto quello che so”

Inchiesta Covid, Conte e Speranza sono stati interrogati davanti al Tribunale di Brescia per la mancata zona rossa applicata nel bergamasco all’inizio della fase pandemica. L’ex premier e l’ex ministro della Salute sono stati contestati al loro arrivo.

Inchiesta Covid, Conte e Speranza interrogati a Brescia

Continua l’inchiesta che vede indagati per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo, tra gli altri, l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza sulla gestione pandemia nel Bergamasco. Il leader dei 5 Stelle e Speranza sono stati interrogati davanti al Tribunale di Brescia, presieduto dalla giudice civile Mariarosa Pipponzi. Conte aveva dichiarato qualche giorno fa che si sarebbe difeso innanzitutto: “Mi difenderò a Brescia dicendo tutto quello che so”.

In tutto sono 19 gli indagati dalla Procura guidata da Antonio Chiappani nell’inchiesta sulla gestione del Covid-19 a Bergamo e sulla sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro. Conte risponde per la mancata istituzione di una zona rossa a Nembro e ad Alzano Lombardo, mentre Speranza per la mancata applicazione del piano pandemico. Tra i nomi illustri al centro dell’inchiesta, oltre a Conte e Speranza, ci sono Agostino Miozzo, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’ex assessore al welfare Giulio Gallera, il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. In particolare, si discute della mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. “Si sarebbero evitati 4 mila morti”, è la tesi della procura di Bergamo sulla scorta della relazione tecnica del professor Andrea Crisanti.

Protesta dei no vax fuori dal tribunale

Il governo Conte si porta dietro i tanti no vax che continuano a contestare l’ex presidente del Consiglio e i suoi ex ministri per le scelte sui vaccini. Così fuori al Tribunale di Brescia, ad attendere i due pentastellati si sono fatti trovare una cinquantina di no vax e no green pass che hanno protestato con cartelli e striscioni contro l’ex premier e l’ex ministro della Salute. Una manifestante ha contestato con un cartello con scritto “siamo in vigile attesa che andiate tutti in galera” e che ha affermato che “i malati sono stati abbandonati”.