Incidente a Trevi, la vittima è un ragazzo di 18 anni: dinamica e soccorsi

Incidente a Trevi: un ragazzo di 18 anni è morto dopo essersi schiantato con l’auto contro un guardrail. Accertamenti in corso.

Incidente a Trevi: un drammatico sinistro stradale si è consumato in provincia di Perugia nel momento in cui un’auto ha violentemente impattato contro un guardrail. L’incidente ha causato la morte di un ragazzo di 18 anni.

Incidente a Trevi, la vittima è un ragazzo di 18 anni

Alle prime luci dell’alba di domenica 31 luglio, intorno alle 04:45, è stato segnalato un incidente mortale avvenuto nel momento in cui un’auto si è schiantata contro un guardrail. La vicenda si è verificata lungo la Strada Statale 3, ossia la vecchia Flaminia, in via Virgilio.

La brutalità dello schianto ha provocato la morte sul colpo del giovane conducente del veicolo, classe 2004. Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, la vittima viaggiava insieme ad altri due passeggeri: si tratta, nello specifico, di un altro ragazzo sempre del 2004, attualmente ricoverato in gravi condizioni, e di un minore di 15 anni.

Dinamica, soccorsi e ricostruzioni

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto in provincia di Perugia nella mattinata di domenica 31 luglio è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso all’adolescente ma tutti gli sforzi per rianimarlo si sono rivelati vani in quanto il giovane è stato rinvenuto già privo di vita.

I carabinieri, invece, hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente.

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che il 18enne abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo. Si indaga, quindi, nel tentativo di appurare cosa abbia portato il giovane a perdere il controllo dell’auto: le cause, infatti, sono in fase di accertamento.