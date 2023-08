Incidente aereo in Russia, muore il capo della Wagner Prigozhin

Il capo della Wagner, Evgenij Prigozhin, e il suo vice, Dmitri Utkin, sono morto in un incidente aereo avvenuto oggi in Russia.

Dieci persone sono morte nello schianto di un jet privato nella regione di Tver, in Russia. Secondo quanto ha riferito l’agenzia Tass, ci sarebbe anche il capo della Wagner, Evgenij Prigozhin nella lista dei passeggeri che si trovavano a bordo del jet.

L’aereo, un Embraer Legacy 600, era in viaggio da Mosca a San Pietroburgo. L’Agenzia federale per il trasporto aereo ha avviato un’indagine sullo schianto dell’aereo. Tra i dieci passeggeri, riportano alcuni canali Telegram, c’era anche il numero due del fondatore della società di mercenari Wagner, Dmitri Utkin. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosavitsia) e dai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono stati trovati i corpi di otto persone.

Secondo Grey Zone il jet della Wagner è stato è stato abbattuto “dalla difesa aerea del ministero della Difesa russo”

Secondo il canale Telegram vicino a Wagner, Grey Zone, “il business jet Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva a Yevgeny Prigozhin, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo”.

“Inizialmente a bordo c’erano sette persone. Prima che l’aereo si schiantasse, i residenti locali hanno ascoltato due raffiche di caratteristiche difese aeree, e ciò è confermato dalle scie di condensazione nel cielo in uno dei video, così come dalle parole di testimoni oculari diretti”, scrive Grey Zone nel messaggio pubblicando alcune immagini e video dell’aereo che cade e dei rottami in fiamme.