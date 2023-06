Incidente Casal Palocco, una sfida online con la pubblicazione di un video potrebbe aver causato la morte del bambino di 5 anni

Il ventenne che, alla guida di un Suv, ha causato la morte di un bimbo di cinque anni nell’incidente avvenuto a Casal Palocco (a Roma) è indagato per omicidio stradale. I pm della Capitale indagano sulla tragedia che ha distrutto una famiglia: nell’incidente è morto un bimbo di cinque anni e sono rimaste ferite la madre e la sorellina. L’ipotesi che si sta esaminando riguarda il fatto che i ragazzi a bordo del Suv forse stavano girando un video da postare sui social per una sorte di challenge.

Se l’ipotesi della sfida da pubblicare online, con gli altri ragazzi in auto che incitavano quello alla guida, dovesse essere confermata allora potrebbe essere contestato il concorso anche agli altri giovani a bordo. Gli inquirenti, coordinatori dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, stanno infatti valutando la posizione di tutti i ragazzi che si trovano sull’auto.

L’incidente Casal Palocco, morto un bambino di 5 anni

L’auto a bordo della quale viaggiavano la madre con i suoi due piccoli figli si è scontrata frontalmente con un Suv che era stato preso a noleggio da due giorni ed era guidato dal ventenne ora indagato. L’impatto sarebbe stato fortissimo, considerando che sulla strada non ci sono neanche segni di frenata. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’altra automobile.

Il piccolo è apparso subito in condizioni disperate e quando sono arrivati i soccorsi era già in arresto cardiaco. Il bambino è stato trasporto all’ospedale Grassi di Ostia, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Anche la madre di 29 anni e la figlia di 3 anni sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso al Sant’Eugenio. Sembra fortunatamente scongiurato il pericolo di morte.

La sfida online e il video alla base dell’incidente

L’ipotesi della sfida sui social verrebbe confermata anche da un filmato di 15 secondi apparso online, nel quale uno dei ragazzi dice: “Secondo giorno in Lamborghini, per adesso tutto bene”. L’alcol test, eseguito sul conducente, è risultato negativo. Ora gli inquirenti stanno tentando di verificare anche la velocità a cui viaggiavano le auto coinvolte e le condizioni del manto stradale, soprattutto considerando le forti piogge delle ore precedenti.