Incidenti su lavoro a Roma e a Brescia: morti due operai di 23 e 40 anni

Incidenti su lavoro: anche in questo nuovo anno si devono registrare vittime di dinamiche assurde. Due vite spezzata via per sempre.

Incidenti su lavoro si registrano anche in questo inizio 2023. Oggi si registrano addirittura due vittime in due posti diversi ma con dinamiche simili. Ancora una volta, ritorna il tema sicurezza sul posto di lavoro.

Incidenti su lavoro a Roma e a Brescia

Anche nel 2023 si devono registrare due morti su lavoro. Due vite che sono state spezzate per sempre in modo assurdo. Dinamiche simili, età diverse così come luoghi differenti. La vittima che è stata accertata questa mattina, venerdì 20 gennaio, è nella provincia di Roma, verso le 6 con le prime luci della giornata. La seconda vittima accertata è nella provincia di Brescia, all’interno di un’azienda di autotrasporti.

Morti due operai di 23 e 40 anni

La vittima più giovane si registra a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Un operaio di 23 anni è deceduto dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli di cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo. Il terribile incidente si è consumato all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 ma per il 23enne non c’è stato nulla da fare.

La seconda vittima è stata, invece, a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, un camionista di 64 anni è morto schiacciato da una pesante lamiera che stava scaricando dal suo mezzo. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri di Gardone Valtrompia. Il terribile dato è che, sempre nella provincia di Brescia, nei giorni scorsi erano deceduti un operaio di 28 anni schiacciato da un nastro trasportatore e un allevatore caduto dal tetto della sua azienda.

