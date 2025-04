Dopo l’attentato terroristico in Kashmir di mercoledì scorso, e con l’India che sospetta una “complicità” delle autorità pakistane, la tensione tra i due Paesi rivali continua a salire. Per la quinta giornata consecutiva, i rispettivi eserciti si sono scambiati colpi di armi da fuoco e di artiglieria nella regione contesa.

Ad aprire il fuoco per primi, almeno secondo il governo di Nuova Delhi, guidato da Narendra Modi, sarebbero state le forze armate di Islamabad, con un’azione definita “provocatoria” e considerata “una ripetuta violazione del cessate il fuoco”.

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: scontri armati al confine del Kashmir

Diametralmente opposta la ricostruzione fornita dal Pakistan, che ha invece accusato l’esercito indiano di aver violato il proprio spazio aereo con un drone “lungo la Linea di Controllo”, situata al confine tra i due Paesi, drone che sarebbe stato “prontamente abbattuto”.

In questo preoccupante scenario, dove basta poco per far scattare un conflitto tra due potenze nucleari, le forze di sicurezza di Nuova Delhi, secondo quanto riferito dal quotidiano Times of India, “hanno intensificato le operazioni antiterrorismo nella valle del Kashmir” al fine di assicurare alla giustizia i responsabili dell’attacco terroristico della scorsa settimana a Pahalgam, in cui 26 persone sono state uccise.