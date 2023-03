Inizia oggi la visita Xi Jinping in Russia

“Dall’inizio dello scorso anno, c’è stato un totale aggravamento della crisi ucraina. La Cina ha sempre assunto una posizione obiettiva e imparziale e ha compiuto sforzi attivi per promuovere la riconciliazione e i negoziati di pace”. È quanto afferma il presidente cinese, Xi Jinping, in un suo articolo pubblicato oggi dalla RIA Novosti e dalla Rossiyskaya Gazeta.

Il presidente cinese Xi Jinping è a Mosca dove incontrerà Putin. Al centro dei colloqui c’è l’Ucraina e la ricerca di una “via d’uscita razionale”

Secondo il leader cinese, che inizia oggi una visita di tre giorni in Russia, “la posizione della Cina recentemente pubblicata sulla risoluzione politica della crisi ucraina, tenendo conto delle preoccupazioni razionali di tutte le parti, riflette al massimo l’unità delle opinioni della comunità mondiale sul superamento della crisi”.

“Il documento – aggiunge il leader cinese XI Jinping – funge da fattore costruttivo per neutralizzare le conseguenze della crisi e promuovere una soluzione politica. Problemi complessi non hanno soluzioni semplici. Siamo convinti che si troverà una via d’uscita razionale dalla crisi ucraina e un percorso verso una pace duratura e una sicurezza universale nel mondo se tutti saranno guidati dal concetto di sicurezza comune, globale, congiunta e sostenibile e continueranno il dialogo e le consultazioni in modo paritario, prudente e pragmatico”.

Russia e Cina, scrive Vladimir Putin in un articolo pubblicato sul Quotidiano del popolo, stanno combattendo “minacce comuni”, mentre il loro rapporto diventa “costantemente più forte” ed è al “livello più alto della loro storia”. Per Putin la missione di Xi in Russia è un “evento storico” che “riafferma la natura speciale del partenariato Russia-Cina”.

Puntin: “Raggiunto un livello di fiducia senza precedenti nel nostro dialogo politico”

Il presidente russo descrive quindi Xi Jinping come un “buon vecchio amico”. “Abbiamo raggiunto un livello di fiducia senza precedenti nel nostro dialogo politico, la nostra cooperazione strategica è diventata di natura veramente globale ed è alle porte di una nuova era” ha scritto ancora Putin.