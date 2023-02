Iniziata a Casapesenna la demolizione del bunker di Zagaria

Sono cominciate questa mattina in via Mascagni, a Casapesenna, comune della provincia di Caserta, le operazioni di demolizione del bunker che ha ospitato il boss del clan dei Casalesi, Michele Zagaria, nella parte finale della sua latitanza fino alla cattura avvenuta il 7 dicembre del 2011.

A Casapesenna sono iniziate oggi le operazioni di demolizione del bunker che ospitò il boss dei Casalesi, Michele Zagaria

Un lungo applauso dei presenti ha accompagnato l’inizio dei lavori dei Vigili del fuoco che dureranno circa due settimane: al posto dell’ex covo camorristico nascerà un parco pubblico. Nel momento in cui è iniziata la demolizione sull’area del cantiere era presente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. C’erano anche, tra gli altri, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.

Le immagini dell’avvio delle operazioni di demolizione a #Casapesenna (CE) del bunker del boss Michele Zagaria #vigilidelfuoco #16febbraio Immagini complete e notizia su https://t.co/rAHtgMn1NX pic.twitter.com/MEL7AjqZfd — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2023

Piantedosi: “Lo Stato prima o poi vince, come disse anche il boss Michele Zagaria quando fu catturato”

“Da qui diamo un messaggio di fiducia ai cittadini di Casapesenna, di speranza. Fiducia nello Stato, nelle istituzioni. Lo Stato prima o poi vince, come disse anche il boss Michele Zagaria quando fu catturato proprio qui” ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando a Casapesenna l’avvio delle operazioni per l’abbattimento del bunker di Zagaria.

Meloni: “È una bella giornata per lo Stato e per chi ama e difende la legalità”

“L’abbattimento del covo-bunker a Casapesenna di Michele Zagaria – ha dichiarato il premier Giorgia Meloni – conferma la presenza dello Stato in un territorio complesso e che merita la massima attenzione delle Istituzioni. L’operazione di oggi è estremamente importante e simbolica perché cancella il luogo attraverso il quale il capo dei Casalesi dominava quella terra. È una bella giornata per lo Stato e per chi ama e difende la legalità. La lotta alla criminalità organizzata è uno dei capisaldi dell’azione di questo Governo e continueremo a lavorare h24 in questa direzione”.

Il sindaco: “Giornata epocale perché Casapesenna non è più il paese di Zagaria ma del popolo di Casapesenna”

“Oggi è una giornata epocale perché Casapesenna non è più il paese di Zagaria ma del popolo di Casapesenna” ha affermato il sindaco di Casapesenna (Caserta) Marcello De Rosa, commentando l’abbattimento del bunker di Zagaria. “E dopo tante pagine nere scritte in questo territorio – ha aggiunto – festeggiamo finalmente una pagina bellissima di legalità e di sinergia con lo Stato. La venuta del Ministro Piantedosi, del presidente della Regione e di tanti rappresentanti delle istituzioni ci riempie cuore di gioia e ci fa sentire lo Stato vicino”.