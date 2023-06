Intervista con la storia di Oriana Fallaci alla maturità 2023: di cosa parla il testo scelto per la prima prova

Tra i testi scelti per la prima prova scritta, quella d’italiano, della maturità 2023 c’è anche un brano tratto da ‘Intervista con la storia’ di Oriana Fallaci. Ecco le informazioni principali sulla raccolta di interviste di Fallaci che rientra tra le tracce della maturità.

Intervista con la storia, di cosa parla il libro di Oriana Fallaci

‘Intervista con la storia‘ è in realtà una raccolta di interviste che la giornalista ha fatto nel corso della sua carriera. Parliamo di personaggi conosciutissimi e che hanno cambiato la storia. Per quanto riguarda la politica ci sono interviste a Giulio Andreotti, a Yasir Arafat, a Henry Kissinger. Ma anche interviste a personaggi molto importanti in altri ambiti, come Pablo Picasso e Federico Fellini. E c’è poi una parte dedicata alle interviste a grandi personaggi religiosi come Madre Teresa e il Dalai Lama.

Il libro è stato pubblicato nel 1974 e la stessa Fallaci nella premessa si chiedeva come fossero quelle poche persone – quelle poi intervistate – che decidono dell’esistenza di miliardi di altre persone. Sono “più illuminati di noi oppure individui come noi?”, si chiedeva la scrittrice e giornalista. Le interviste sono state realizzate tra gli anni Sessanta e Settanta.

Chi è Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice scelta per la maturità 2023

Oriana Fallaci è stata una giornalista e scrittrice, nota per le sue storiche interviste e i suoi libri che hanno avuto e hanno tutt’oggi un grande successo. Viene considerata come la più influente giornalista italiana, seguendo la guerra in Vietnam nel 1967 e diventando la prima corrispondente di guerra donna.

Nata a Firenze nel 1929, si trasferì a Milano negli anni Cinquanta, iniziando a lavorare per il giornale Epoca. Poi passò a L’Europeo e nel corso della sua carriera è riuscita a fare decine di interviste passate alla storia, come quelle all’ayatollah Khomeini o al dittatore libico Gheddafi. Dopo gli attentati dell’11 settembre ha espresso sempre il suo pensiero molto critico verso l’islam. È morta il 15 settembre del 2006.