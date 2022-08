Intorno a Taiwan si intensificano le manovre militari della Cina

L’esercito cinese ha sparato missili balistici verso lo Stretto di Taiwan, poco dopo l’inizio delle grandi esercitazioni militari in tutta l’isola, lanciate dalla Cina dopo la partenza della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi.

Alta tensione tra Cina e Taiwan dopo la visita a Taipei della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi

A Pingtan, isola cinese situata vicino all’area interessata dalle manovre cinesi, le più grandi mai compiute finora, alcuni giornalisti della Afp, secondo quanto riporta la stessa agenzia francese, hanno visto sparare diversi proiettili nei pressi di installazioni militari diretti verso il mare e seguiti da pennacchi di fumo bianco.

Taiwan: “Non vogliamo l’escalation, ma non arretreremo quando si tratta di sicurezza e sovranità”

“Non vogliamo l’escalation, ma non arretreremo quando si tratta di sicurezza e sovranità” afferma, in un tweet, il ministero della Difesa di Taiwan in risposta all’avvio delle esercitazioni annunciate della Cina, in rappresaglia per la visita a Taipei di Nancy Pelosi.

L’esercito cinese, come confermato da un comunicato del comando orientale dell’Esercito popolare, aveva già sparato nello stretto di Taiwan durante visita della Pelosi. Il ministero della Difesa di Taipei ribadisce di “rispettare il principio di prepararsi alla guerra senza volerla”, mentre il ministero degli Esteri esorta la comunità globale a chiedere alla Cina di fermare le attività militari.

La visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Taipei, ha la portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo di Pechino, Ma Xiaoguang, “non è una difesa della democrazia e della libertà, ma una provocazione e una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Cina”. Pertanto, mentre sono in corso le maxi manovre militari intorno all’isola di Taiwan, “prendere le contromisure necessarie è una mossa giusta”. La collusione con forze straniere, ha aggiunto Ma, porterà Taiwan alla “auto-distruzione” e “nell’abisso del disastro”.

Il governo di Taiwan ha informato, attraverso l’Ufficio marittimo e portuale di Taipei, che la Cina ha aggiunto un’altra area di interdizione per le sue manovre militari nelle acque orientali dell’isola, portando il totale a quota sette. Secondo le autorità di Taiwan la durata delle “manovre militari mirate” dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) sono state estese da domenica 7 agosto a lunedì 8 fino alle 10.

La visita di Nancy Pelosi a Taiwan ha reso incandescenti i rapporti tra Washington e Pechino

La visita di Nancy Pelosi a Taiwan, in appena 20 ore, ha reso, dunque, incandescenti i rapporti tra Washington e Pechino. La speaker e la leader taiwanese, Tsai Ing-wen, hanno avuto un colloquio a porte chiuse, seguito da un punto stampa durante il quale la presidente della Camera americana ha spiegato di essersi recata sull’isola “per chiarire in maniere inequivocabile” che gli Stati Uniti sono determinati a rispettare l’impegno preso nei confronti di Taipei. Rievocando le parole del presidente americano Joe Biden, Pelosi ha ribadito che gli Usa intendono “preservare la democrazia a Taiwan e in tutto il mondo”.