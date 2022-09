Iran, chi era la ragazza con la coda Hadis Najafi, simbolo delle proteste anti-velo: uccisa dalla polizia a colpi di pistola

La ragazza con la coda Hadis Najafi era diventato un simbolo sui social per il gesto con i capelli. Purtroppo è stata uccisa dalla polizia.

La ragazza con la coda Hadis Najafi era diventata un simbolo nelle manifestazioni anti-velo scoppiate in Iran dopo la morte di un’altra ragazza Mahsa Amini. Hadis con quel gesto di legarsi i capelli prima di affrontare la polizia era diventata molto famosa soprattutto sui social tra i ragazzi e ragazza. Purtroppo, la sua vita è stata spezzata per sempre dalla polizia.

Iran, chi era la ragazza con la coda Hadis Najafi, simbolo delle proteste anti-velo

Le proteste in Iran hanno causato un’altra vittima conosciuta sui social di tutto il mondo. Si tratta della ragazza con la coda bionda che stava partecipando alle manifestazioni anti-velo dopo la morte di Mahsa Amini. Si chiamava Hadis Najafi e in un video diventato subito virale, si raccoglieva i capelli biondi in uno chignon e affrontava con i manifestanti le guardie armate di armi da fuoco. Aveva solo 20 ma un coraggio da vendere tanto da affrontare a testa alta la polizia durante le manifestazioni di protesta.

Uccisa dalla polizia a colpi di pistola

Come denuncia via Twitter la giornalista iraniana Masih Alinejad, la ragazza è morta: “Sua sorella mi ha detto che aveva solo 20 anni ed è stata uccisa da 6 proiettili nella città di Karaj”. La giovane è stata uccisa a Karaj, città a 20 km a ovest di Teheran, e secondo le denunce apparse sui social, l’assassinio è avvenuto la sera del 24 settembre: sei proiettili che l’hanno colpita al viso, al petto e al collo.

