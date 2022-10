Irene Grandi oggi: età, canzoni, tour 2022, vita privata, marito e figli della cantante di Bruci la città

Chi è Irene Grandi, la cantante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 4 ottobre?

Irene Grandi oggi: età, canzoni, tour 2022

Nata a Firenze il 6 dicembre 1969, Irene Grandi è una cantautrice italiana che compirà a breve 53 anni. La sua carriera nel mondo della musica è cominciata nel 1994 quando ha esordito con i brani Fuori e T.V.B scritta per lei da Jovanotti. Il successo è poi arrivato nel 1995 quando ha venduto oltre mezzo milioni di dischi con l’album In vacanza da una vita e il brano Bum Bum.

La sua musica spazia da rap al pop, dal jazz al rock, dal blues al soul. Ha avuto la possibilità di collaborare con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana come Eros Ramazzotti, Pino Daniele, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Elio e le storie tese, Tiziano Ferro. Per Ferro, in particolare, la cantante ah scritto un brano incluso nell’album L’amore è una cosa semplice del 2011.

Al 2008, risale la pubblicazione dell’album natalizio Canzoni per Natale e di un’autobiografica.

Negli anni, ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo. Nel 2000, ha conquistato il secondo posto della famosa kermesse musicale con il brano La tua ragazza sempre. Si è poi esibita anche in sei edizioni del Festivalbar, vincendo il Premio Radio.

Un nuovo successo è stato collezionato dalla cantante con Bruci la Città, scritto dal frontman dei Baustelle Francesco Bianconi, nel 2007. Il brano è stato il secondo più trasmesso dalle radio per l’intero anno, diventando anche il 13esimo singolo più venduto.

Vita privata, marito e figli della cantante di Bruci la città

Per quanto riguarda la sua vita privata, Irene Grandi non ha figli ma è sposata con l’avvocato fiorentino Lorenzo Doni. La coppia è convolata a nozze nel luglio 2018 con una cerimonia organizzata in Sardegna.

Precedentemente, l’artista era stata sposata con Alessandro Carotti. Il matrimonio era stato celebrato a Las Vegas appena un mese dopo il fidanzamento tra i due.