In Israele continua la caccia agli informatori di Teheran. Una coppia della città israeliana di Lod è stata arrestata con il sospetto di spionaggio a favore di Teheran, l’ultimo di una serie di casi di presunto spionaggio per Teheran rivelati nelle ultime settimane. Lo hanno dichiarato lo Shin Bet e la polizia. Secondo i funzionari dello stato ebraico, uno dei due era incaricato di trovare un killer per conto dei suoi responsabili iraniani. Rafael e Lala Guliyev, entrambi di 32 anni, hanno svolto missioni di reperimento di informazioni su siti di sicurezza e infrastrutture nazionali, oltre a seguire un accademico di un think tank sulla sicurezza con l’intenzione di colpirlo.

I due sarebbero stati reclutati da un israeliano di origine azera, nell’ambito di un’organizzazione iraniano che recluta israeliani che fanno parte della comunità di immigrati dalla regione del Caucaso.