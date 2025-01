Seppur con un giorno di ritardo, alla fine è arrivata la firma di Israele e di Hamas sull’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Un’intesa mediata dai rappresentanti di Stati Uniti e Qatar che, secondo quanto riporta Ynet citando un funzionario a conoscenza dei dettagli, è stata raggiunta durante la notte quando sono state risolte le ultime divergenze.

Israele e Hamas hanno firmato l’accordo in tre fasi per il cessate il fuoco

Secondo un funzionario statunitense citato da Axios, nei giorni scorsi era emerso un disaccordo sulla lista finale dei prigionieri palestinesi che dovranno essere rilasciati come parte dell’accordo. In particolare Hamas avrebbe chiesto di scambiare diversi nomi sulla lista con i leader militari del gruppo che stanno scontando molteplici ergastoli per aver pianificato e orchestrato attentati suicidi.

Israele aveva precedentemente utilizzato il veto che ha come parte dell’accordo per bloccare il loro rilascio, ma Hamas ha di nuovo sollevato la questione ponendola come richiesta nei negoziati. Così l’inviato del presidente Joe Biden per il Medio Oriente, Brett McGurk, l’omologo del presidente eletto Donald Trump, Steve Witkoff, e i mediatori qatarioti ed egiziani hanno lavorato per ore a Doha al fine di risolvere la questione, trovando una soluzione – al momento non ancora resa nota – che ha permesso di arrivare all’accordo.

I media israeliani rivelano: “Bibi vuole riprendere la guerra al termine della prima fase”

Stando a quanto emerge, l’accordo è diviso in tre fasi. La prima di queste, l’unica al momento nota, prevede la liberazione di 33 ostaggi israeliani, tra cui 5 soldatesse, in cambio di un migliaio di detenuti palestinesi. La seconda e la terza fase, invece, verranno definite nel corso di negoziati che prenderanno il via già nei prossimi giorni.

Insomma tutto risolto? Macché. Come noto i partiti dell’estrema destra di Israele sono contrari alla tregua, con il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, che avrebbe offerto al primo ministro, Benjamin Netanyahu, il suo appoggio all’accordo in cambio della promessa che dopo la liberazione degli ostaggi civili, prevista nella prima fase della tregua, Israele riprenda la guerra contro Hamas a Gaza. Condizioni che, secondo quanto riportano i media ebraici, sarebbero state accettate da Bibi.