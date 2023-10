Israele intensifica l’operazione di terra a Gaza

Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha invitato i leader arabi a tenere un vertice di emergenza per fermare l’operazione militare israeliana sulla Striscia di Gaza e affrontare le sfide regionali e internazionali.

Abu Mazen chiede un vertice di emergenza tra i leader arabi per fermare l’operazione militare israeliana a Gaza

L’appello è stato lanciato ieri sera nel discorso pronunciato all’inizio della riunione del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), il cui testo è stato pubblicato oggi dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”.

Abu Mazen ha dichiarato: “Chiedo ai fratelli e alle sorelle, ai leader dei paesi arabi, di tenere un vertice arabo d’emergenza per fermare questa brutale aggressione contro il nostro popolo palestinese e la nostra causa, per affrontare le sfide regionali e internazionali e per fare tutto ciò che consentirà al nostro popolo di rimanere nella propria terra e di porre fine all’occupazione del territorio del nostro Stato, con Gerusalemme come capitale”.

Tel Aviv intensifica l’operazione di terra a Gaza

“L’IDF ha continuato oggi ad espandere le attività di terra nella Striscia di Gaza”. È quanto si legge in una nota diffusa dalle forze di sicurezza israeliane. A partire dalle prime ore della sera di ieri, l’IDF, guidato da gruppi da battaglia congiunti di forze corazzate, del genio e di fanteria, ha iniziato le attività di terra nel nord della Striscia di Gaza. “Nell’ambito di queste attività, le forze armate hanno individuato cellule di sabotaggio che tentavano di lanciare missili anticarro e granate a razzo, e le forze hanno attaccato queste cellule. Inoltre, una casa con trappole esplosive è stata scoperta ed è stata bombardata dalle forze dell’ordine”, spiega la nota.

I soldati israeliani delle unità corazzate hanno anche inviato elicotteri da combattimento per bombardare un edificio utilizzato dai terroristi di Hamas come punto d’incontro. “Inoltre, le forze dell’IDF hanno distrutto diverse cellule nemiche che tentavano di lanciare contro di loro missili anticarro. Un drone ha anche preso di mira una casa con trappole esplosive che ospitava numerosi terroristi di Hamas”, conclude la nota.