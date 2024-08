Israele minaccia Hezbollah: “Pagherà un prezzo sproporzionato se ci saranno danni ai civili”

“Nelle discussioni interne con gli Stati Uniti, Israele” ha sottolineato che “Hezbollah avrebbe pagato un prezzo sproporzionato se avesse danneggiato i civili come parte della sua ritorsione”, ha detto un funzionario israeliano citato dal portale di notizie Axios a proposito dell’annunciata ritorsione per l’assassinio del comandante del gruppo libanese Fuad Shukr. NBC News ha riferito, citando un funzionario israeliano anonimo, che lo stato ebraico si sta preparando per un potenziale attacco prolungato da parte di Hamas e Hezbollah.

Secondo Politico, che cita funzionari degli Stati Uniti, Washington ha inviato messaggi all’Iran tramite vari intermediari per rimodulare e ricalibrare l’eventuale attacco di ritorsione contro Israele. Secondo i funzionari se l’esplosione che ha ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stata effettivamente causata da un’operazione segreta israeliana e non ha ucciso alcun cittadino iraniano, allora l’Iran dovrebbe rivalutare il suo piano di lanciare un attacco militare contro Israele: “I funzionari hanno detto che prevedono una sorta di risposta iraniana all’uccisione di Haniyeh, ma che Teheran sembra essersi ricalibrata e gli Stati Uniti non si aspettano un attacco imminente contro Israele”.

Gli Stati Uniti e alcuni paesi europei non solo non hanno condannato l’uccisione da parte di Israele del capo politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, in Iran, ma continuano anche a sostenere Tel Aviv, il che significa che stanno cercando di mantenere l’instabilità in Medio Oriente, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano ad interim Ali Bagheri Kani in un incontro con il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC) Hissein Brahim Taha a Gedda, in Arabia Saudita.

“Mentre abbiamo assistito a una posizione unita e coordinata dei paesi islamici nel condannare l’atto terroristico del regime israeliano, gli Stati Uniti e un certo numero di paesi europei, al contrario, non solo non hanno condannato questo atto, ma hanno anche continuato a seguire il loro approccio nel sostenere Israele, il che dimostra che questi paesi non vogliono vedere pace e stabilità nella regione e stanno cercando di mantenere l’instabilità al suo interno”, ha affermato Bagheri Kani, citato dal ministero degli Esteri iraniano.