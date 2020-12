L’Italia ha superato la Gran Bretagna per numero di decessi. Ora è il Paese europeo dove l’epidemia ha causato più vittime

L’Italia ha superato la Gran Bretagna per numero di decessi per Covid-19. Il nostro Paese risulta è in testa tra i Paesi dell’Ue. Il bilancio totale delle vittime in Italia, secondo quanto riporta l’agenzia francese Afp, che tiene un proprio conteggio, è arrivato a quota 64.036. Nel mondo precedono l’Italia gli Stati Uniti (296.105), Brasile (180.437), India (142.628) e Messico (113.019).