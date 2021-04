Non solo Canarie. Mentre l’Italia è a Pasqua in zona rossa c’è anche chi va in crociera. L’Associated Press racconta un magnifico reportage con tanto di foto sulla MSC Grandiosa, nave da crociera che offre meravigliosi itinerari vacanzieri anche durante il lockdown.

Così alcuni italiani vanno in crociera durante la zona rossa a Pasqua 2021

AP pubblica foto in cui si mostrano i passeggeri che si godono il sole in piscina a bordo della nave il 31 marzo a Civitavecchia. Msc Grandiosa è partita da Genova il 30 marzo e ha fatto tappa a Civitavecchia per caricare altri passeggeri. Poi è andata verso Napoli, Cagliari e Malta mentre il suo rientro a Genova è previsto per domani, 6 aprile. Un’attività che è andata avanti anche durante l’inverno, con crociere di sette notti lungo il Mar Mediterraneo. A bordo erano in duemila.

Le navi da crociera sono state tra i focolai maggiori durante l’inizio dell’epidemia di coronavirus. Per questo Msc ha implementato rigorosi protocolli antivirus per creare sicurezza a bordo. I passeggeri e l’equipaggio vengono testati prima e durante il viaggio. Mascherine, controlli della temperatura, braccialetti per tracciare i contatti e igienizzazione frequente sono un must. I passeggeri che arrivano da fuori dell’Italia devono presentare un test COVID-19 negativo effettuato 48 ore prima della partenza.

E a bordo cosa si fa? Si canta musica latina e si sorseggiano cocktail a bordo piscina. AP scrive che i passeggeri hanno accolto con favore la parvenza di normalità grazie alla libertà di mangiare in un ristorante o di sedersi a bordo piscina senza maschera, anche se il virus è ancora una preoccupazione attuale. Sulla nave MSC l’equipaggio attrezza cabine extra per isolare i casi sospetti di virus. Se un passeggero risulta positivo il personale medico può identificare chiunque sia entrato in contatto con lui.

Teatri, ristoranti, shopping duty-free e musica dal vivo nei bar

L’industria crocieristica europea sta cercando di espandere la riapertura in primavera. “Diciamo che dopo così tanto tempo di restrizioni e chiusure, è stata una scelta fatta per la nostra salute mentale”, ha detto uno dei partecipanti alla crociera su Msc Grandiosa con la moglie e il figlio di 10 anni. Secondo la società di consulenza indipendente Bermello Ajamii & Partners solo 23 casi di COVID-19 sono stati confermati sulle navi da quando il settore ha iniziato il suo tentativo di rilancio la scorsa estate, per un tasso di infezione dei passeggeri dello 0,006%.

Ma i critici affermano che il rischio non vale la pena e aggiungono che le compagnie di crociera avrebbero dovuto usare il blocco derivato dalla pandemia per affrontare i problemi ambientali e del lavoro di lunga data del settore. “Tutte le grandi navi da crociera bruciano enormi volumi del carburante più sporco ed economico disponibile”, ha detto ad AP Jim Ace del gruppo ambientalista Stand Earth. “Le compagnie di navi da crociera avrebbero potuto utilizzare la chiusura causata da Covid-19 per affrontare il loro impatto sulla salute pubblica e sull’ambiente. Invece hanno demolito alcune delle loro navi più vecchie e hanno raccolto denaro per sopravvivere “.