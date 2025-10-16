È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per Italy Brick Expo 2025, il più grande evento a tema LEGO® mai realizzato a Roma

È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per Italy Brick Expo 2025, il più grande evento a tema LEGO® mai realizzato a Roma. L’appuntamento è fissato per sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 nella prestigiosa cornice del Palazzo dei Congressi dell’Eur, che per due giorni si trasformerà nel paradiso dei mattoncini più famosi del mondo.

La manifestazione, organizzata in co-produzione tra Bricks Show ed Eur SpA, occuperà oltre 4.000 metri quadrati di spazio espositivo, ospitando le creazioni di builder provenienti da tutto il mondo. Le spettacolari installazioni dialogheranno con le architetture razionaliste progettate da Adalberto Libera, offrendo al pubblico un’esperienza unica nel suo genere.

Tra le attrazioni più attese di Italy Brick Expo spicca la ricostruzione monumentale della Roma antica, accompagnata da installazioni inedite mai esposte insieme in nessun altro evento europeo. Non mancheranno anche aree gioco interattive con quintali di mattoncini LEGO a disposizione dei visitatori di tutte le età, per dare libero sfogo alla creatività.

Un evento pensato per famiglie e appassionati, dove sarà possibile incontrare gli autori delle opere esposte e scoprire da vicino i segreti della costruzione con i celebri mattoncini danesi.

I biglietti sono già disponibili su ticketone.it: intero €11,50, ridotto (7-12 anni) €8,50, ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per le persone con disabilità (più accompagnatore). Disponibili anche Family Pack e Family Small a prezzi agevolati.

Data la grande attesa, gli organizzatori consigliano di acquistare i biglietti in anticipo per non perdere uno degli eventi più spettacolari dell’anno nella Capitale.