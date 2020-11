Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti. “America, sono onorato che tu mi abbia scelto. Ripagherò la fiducia che avete riposto nei miei confronti”

Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti, decisivi gli ultimi dati arrivati dalla Pennsylvania. “America, sono onorato che tu mi abbia scelto per guidare il nostro grande Paese” ha scritto lo sfidante di Donald Trump in un tweet 46esimo presidente degli Stati Uniti dopo il successo in Pennsylvania. “Il lavoro davanti a noi sarà duro – ha aggiunto Biden -, ma prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani, che abbiate votato per me o no. Ripagherò la fiducia che avete riposto nei miei confronti”. Kamala Harris sarà il suo vice ed entra così nella storia americana come la prima vicepresidente donna. Non solo, c’è anche un altro record: Biden e la Harris sono il ticket alla presidenza che ha incassato più voti nella storia. Mentre lo scrutinio è ancora in corso hanno già ottenuto 75 milioni di voti.