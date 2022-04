Julia Baird, chi è la sorella di John Lennon? Età, biografia, matrimonio, libri

Chi è Julia Baird, ex insegnante e scrittice nonché sorellastra del cantante e musicista di Beatles John Lennon?

Julia Baird, chi è la sorella di John Lennon? Età e biografia

Julia Baird è nata il 5 marzo 1947, ha 75 anni ed è figlia di Julia Lennon e John “Bobby” Albert Dykins. La madre della donna, Julia Lennon, era la quarta di cinque figli della famiglia Stanley ed ebbe il figlio John da Alfred Lennon. Venne poi costretta a dare in adozione il bambino dal padre e dalle sorelle.

Secondo quanto raccontato da Julia Baird, la donna ha conosciuto il fratellastro John Lennon quando aveva all’incirca 4 anni e lo ha sempre descritto come un buon fratello. Dopo la morte della madre, tuttavia, Baird e la sorella Jackie vennero mandate ancora bambine a Edimburgo per vivere a casa di una zia di John Lennon. Le piccole non vennero affidate al padre in quanto Julia Lennon e John “Bobby” Albert Dykins non erano sposati. La famiglia, poi, si riunì nel momento in cui John Lennon raggiunse il successo con i Beatles. Baird, infatti, andò a vivere con il fratellastro a Gateacre Park Drive, a Liverpool.

Matrimonio, figli e libri

Nel 1968, Julia Baird ha sposato Allen Baird: la coppia, dopo il matrimonio, si trasferì a Belfast e ha avuto tre figli. Nel 1981, tuttavia, Allen e Julia decisero di divorziare.

Nel corso della sua vita, Baird ha svolto la professione di insegnante. Dopo aver lasciato la professione di insegnante nel 2004, ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Ha scritto, infatti, alcuni libri sul fratello John Lennon.

Il primo libro, scritto a quattro mani con Geoffrey Giuliano, si intitola John Lennon, My Brother. Successivamente, ha scritto un secondo libro intitolato Imagine This – Growing up with my brother John Lennon. Dal romanzo, è stato tratto il film Nowhere Boy del 2009.