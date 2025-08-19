Il leader Supremo della Corea del Nord, Kim Jong-un, torna a far parlare di sé. Il leader di Pyongyang nelle ultime ore ha sollecitato la “rapida espansione” delle capacità nucleari del suo Paese al cospetto delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, che a suo giudizio puntano a “innescare una guerra”. “La situazione attuale ci impone un cambiamento radicale e rapido nella teoria e nella pratica militare esistenti, nonché una rapida espansione delle armi nucleari”, ha dichiarato Kim Jong-un citato dalla Kcna, l’agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang.

Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo la sua visita al cacciatorpediniere Choe Hyon, costruito in Corea del Sud, circostanza in cui ha espresso soddisfazione per il fatto che lo sviluppo della nave in una “nave ad alta tecnologia dotata di armi nucleari” stesse procedendo “come previsto”. Dal canto loro, la Corea del Sud e il suo alleato americano hanno lanciato ieri le loro esercitazioni congiunte annuali, volte a migliorare la cooperazione in caso di conflitto con la Corea del Nord. Queste esercitazioni dovrebbero durare undici giorni e includere “diverse esercitazioni su larga scala con munizioni vere”, ha spiegato l’esercito statunitense, affermando che avevano carattere “difensivo”.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, eletto all’inizio di giugno, ha recentemente promesso di “rispettare” il sistema politico nordcoreano e di costruire una “fiducia militare” bilaterale. Tuttavia, Pyongyang ha affermato di non avere alcun interesse ad allentare le tensioni con Seoul. Lee vuole un dialogo senza precondizioni, in netto contrasto con il suo predecessore conservatore, che ha mantenuto una linea intransigente. La Corea del Sud ha anche rimosso gli altoparlanti che trasmettevano K-pop e notiziari al confine a inizio agosto, e l’esercito ha successivamente affermato che la Corea del Nord stava facendo altrettanto. Tuttavia, l’influente sorella di Kim Jong Un, Kim Yo Jong, ha negato tutto.