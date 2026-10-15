La Casa Bianca di nuovo contro Meloni: “Sul diesel un grande accordo”

Stavolta, quantomeno, non è un attacco frontale condito di insulti e sberleffi. Ma ancora una volta la Casa Bianca replica alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e lo fa con nettezza. Un portavoce della Casa Bianca, guidata da Donald Trump, ha risposto – parlando con Repubblica – a Meloni che ieri, in Parlamento, ha criticato l’accordo tra gli Stati Uniti e la Russia sul diesel, ritenendolo “molto rischioso”.

Per Taylor Rogers, portavoce della Casa Bianca, “il presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi”. La buona notizia, per Meloni, è che gli Stati Uniti stavolta si limitano a difendere l’operato di Trump, senza prendersela direttamente con lei. Ma la frattura resta.

La Casa Bianca replica a Meloni sull’accordo con la Russia

Interpellato da Repubblica, Rogers prosegue: “Abbassare i prezzi per i grandi agricoltori, camionisti e famiglie americane rimane una priorità assoluta, mentre il presidente esorta contemporaneamente entrambe le parti del conflitto Russia-Ucraina a fermare gli attacchi contro le raffinerie, che stanno aumentando i costi e danneggiando i consumatori americani”. Si apre quindi una nuova frattura tra Trump e Meloni: dopo gli scontri degli scorsi mesi, l’allarme sembrava essere rientrato, tanto che il presidente Usa era tornato a parlar bene della presidente del Consiglio italiana. Ma ora le parole di Meloni potrebbero riaccendere la miccia.

I leader socialisti Ue contro l’accordo tra Trump e Putin

Intanto un nuovo attacco all’accordo siglato da Trump con Putin arriva dai leader del Pse da Bruxelles, che hanno “criticato la decisione dell’amministrazione statunitense di revocare temporaneamente le sanzioni sul diesel russo, avvertendo che tale decisione invia un segnale sbagliato mentre la Russia continua la sua aggressione”.