La Casa Bianca venerdì annuncerà un pacchetto di sanzioni contro la Russia per la morte di Navalny

La Casa Bianca ha annunciato che venerdì presenterà un importante pacchetto di sanzioni contro la Russia dopo la morte del leader dell’opposizione Alexei Navalny. Il pacchetto mira a “ritenere la Russia responsabile di ciò che è accaduto a Navalny”, ha detto il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un incontro con i giornalisti.

Le nuove sanzioni contro la Russia sono progettate per ritenere il presidente russo Vladimir Putin responsabile della guerra in Ucraina e sono state “integrate con sanzioni aggiuntive per quanto riguarda la morte di Navalny”, ha chiarito Kirby.

Le sanzioni “riterranno la Russia responsabile di ciò che è accaduto a Navalny e, francamente, di tutte le sue azioni nel corso di questa guerra feroce e brutale che infuria ormai da due anni” contro l’Ucraina, ha detto il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Alla domanda sulla possibilità che la Russia venga designata come Stato sponsor del terrorismo, come ha proposto il senatore Lindsey Graham, Kirby ha risposto di non avere aggiornamenti ma ha sottolineato che le sanzioni “aumenteranno la pressione” sul Cremlino.

Dopo l’arresto per alto tradimento nella città russa di Yekaterinburg di una cittadina russa-americana di 33 anni, residente a Los Angeles, Kirby ha invitato, inoltre, i cittadini americani attualmente presenti in Russia, anche quelli con doppia nazionalità, a lasciare subito il Paese. “Ne siamo a conoscenza e stiamo cercando di ottenere l’accesso consolare ma per ora non possiamo dire di più”, ha detto.