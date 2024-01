“La Cina isolò e mappa il virus del Covid-19 due settimane prima di comunicarlo”: la denuncia del Wall Street Journal

La rivelazione viene riportata dal Wall Street Journal: la Cina avrebbe isolato e mappato il Covid-19 già alla fine del dicembre 2019, ovvero almeno due settimane prima che il governo di Pechino informasse il mondo intero del nuovo virus.

Secondo quanto raccontato dal giornale statunitense, i ricercatori cinesi caricarono una sequenza quasi completa della struttura del Covid in un database gestito dal governo americano già il 28 dicembre 2019. La Cina, invece, condivise la sequenza del virus con l’Organizzazione mondiale della sanità soltanto l’11 gennaio del 2020.

La rilevazione del Wall Street Journal: la Cina aveva mappato il Covid due settimane prima di averlo comunicato

Il Wsj avrebbe esaminato i documenti che il dipartimento della Sanità americano ha ottenuto da una commissione della Camera, scoprendo questa mappatura precedente alla comunicazione dei dati all’Oms.

In particolare si fa riferimento a un ricercatore dell’Institute of Pathogen Biology di Pechino, che aveva già mappato il virus. In quel momento, però, i funzionari cinesi continuavano a parlare di una polmonite virale di causa sconosciuta in riferimento a quanto stava avvenendo a Wuhan. Tanto che neanche il mercato all’ingrosso di animali vivi, secondo le ricostruzioni uno dei primi focolai di Covid, era stato chiuso.

Secondo il quotidiano Usa, comunque, queste informazioni non permettono di capire se il Covid-19 sia partito da un animale infetto o da una fuga di laboratorio, ma in ogni cosa è evidente che ancora mancano dettagli sull’origine della pandemia. Di certo c’è che quelle due settimane in cui nulla è stato comunicato potevano essere decisive per rallentare la diffusione del Covid-19, ma le autorità cinesi non hanno comunicato nulla.