La classifica dei sindaci più amati: vince Sala

Beppe Sala è in testa alla classifica dei sindaci con più consensi in Italia: dietro di lui Fioravanti e Decaro.

Il sindaco con più consensi in Italia è il primo cittadino di Milano, Beppe Sala. A rivelarlo è la classifica Governance poll 2023, realizzata da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore. Sala è primo in questa speciale graduatoria con il 65%, davanti a Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) al 64,5% e ad Antonio Decaro (Bari) al 64%. Sul podio, quindi, due sindaci di centrosinistra e uno di centrodestra.

Quarto posto per Luigi Brugnaro (Venezia) e Michele Guerra (Parma) al 63%. Nei primi posti troviamo anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, al 61%. In top ten prevalgono i sindaci di centrosinistra: sono sette contro i due di centrodestra e uno di centro, ovvero il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, al 59%.

La classifica dei sindaci più e meno amati d’Italia

Il consenso scende per i sindaci delle altre grandi città. Per esempio Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, si attesta al 56,5%, alla pari con Marco Bucci (Genova) e Gaetano Manfredi (Napoli). Più indietro Stefano Lo Russo (Torino) al 53,5% e Roberto Gualtieri (Roma) al 50%. Ultimo posto in classifica per il sindaco di Potenza, Marco Guarente, al 42%. In generale si nota un peggioramento tra i sindaci di centrosinistra: scende il dato del consenso per tre primi cittadini su quattro di questa coalizione rispetto al 2022.