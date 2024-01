La condanna di Papa Francesco: “Le vittime civili in Ucraina e a Gaza non sono danni collaterali ma crimini di guerra”

La condanna di Papa Francesco alle guerre in Ucraine e a Gaza: "Le vittime civili non sono danni collaterali, sono crimini di guerra".

La morte dei civili nei conflitti non si può definire come “danni collaterali”. Il messaggio di Papa Francesco è rivolto a tutti i territori in guerra, a partire dall’Ucraina e soprattutto da Gaza, dove continuano i combattimenti e gli attacchi di Israele in seguito agli attentati di Hamas del 7 ottobre.

Le guerre moderne, afferma il pontefice nell’udienza al corpo diplomatico, “non si svolgono più solo su campi di battaglia delimitati, né riguardano solamente i soldati. In un contesto in cui sembra non essere osservato più il discernimento tra obiettivi militari e civili, non c’è conflitto che non finisca in qualche modo per colpire indiscriminatamente la popolazione civile”.

Papa Francesco: vittime civili non sono danni collaterali

Secondo il pontefice, “non dobbiamo dimenticare che le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini di guerra, e che non è sufficiente rilevarli, ma è necessario prevenirli”. Il Papa prosegue: “Forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono ‘danni collaterali’. Sono uomini e donne con nomi e cognomi che perdono la vita. Sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro. Sono persone che soffrono la fame, la sete e il freddo o che rimangono mutilate a causa della potenza degli ordigni moderni”.

Per queste ragioni il pontefice ribadisce il suo appello “a tutte le parti coinvolte per un cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, e per l’immediata liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza”. Il pontefice si dice preoccupato anche dell’aumento “degli atti di antisemitismo verificatisi negli ultimi mesi; e ancora una volta sono a ribadire che questa piaga va sradicata dalla società, soprattutto con l’educazione alla fraternità e all’accoglienza dell’altro”. “Parimenti – prosegue – preoccupa la crescita della persecuzione e della discriminazione nei confronti dei cristiani, soprattutto negli ultimi dieci anni”.

La richiesta di bandire la pratica dell’utero in affitto

Il Papa si concentra poi sul tema dell’utero in affitto: “La via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa, né diventare oggetto di mercimonio”.

Il pontefice ritiene “deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre”. Per il Papa “un bambino è sempre un dono e mai l’oggetto di un contratto. Auspico, pertanto, un impegno della Comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica. In ogni momento della sua esistenza, la vita umana dev’essere preservata e tutelata, mentre constato con rammarico, specialmente in Occidente, il persistente diffondersi di una cultura della morte, che, in nome di una finta pietà, scarta bambini, anziani e malati”.

Non solo, perché Papa Bergoglio mette nel mirino anche la cosiddetta teoria gender: “Purtroppo, i tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti, non pienamente consistenti rispetto a quelli originalmente definiti e non sempre accettabili, hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del gender, che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali”.