"La controffensiva ucraina è un flop". Il post di Musk scatena la rabbia e l'indignazione di Zelensky & Co

Guai a criticare i risultati deludenti della controffensiva ucraina. Sta facendo molto discutere l’ultimo post su X, l’ex Twitter, scritto da Elon Musk in cui il magnate manifesta dubbi sull’effettiva utilità delle manovre offensive di Kiev. Si tratta di perplessità legittime, del resto espresse perfino da Volodymyr Zelensky che recentemente ha ammesso che l’azione militare è in stallo, che hanno suscitato un polverone.

Nel suo postm il proprietario di Starlink e di Tesla sembra essere d’accordo con il messaggio dell’amico imprenditore David Sacks che, soltanto ieri, aveva criticato il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina affermando che la controffensiva “non è in grado di raggiungere nessuno degli obiettivi originariamente dichiarati”.

Infatti Musk schierandosi ufficialmente tra i critici della controffensiva, come già fatto da tanti suoi colleghi imprenditori, ha pensato bene di rispondere a un post di David Pyne, della rivista The National Interest, in cui quest’ultimo raccontava che “i successi territoriali dell’Ucraina grazie alla sua tanto decantata controffensiva sono così minuscoli da essere a malapena visibili su una mappa”.

Tra i commenti al post, infatti, è subito balzato agli occhi quello scritto dal magnate di Tesla in cui commentava: “Tanti morti morti per così poco”. Una risposta che, però, non è piaciuta all’Ucraina visto che, secondo quanto riporta il quotidiano Kyiv Post, ha suscitato incredulità nel governo e nei tanti cittadini.