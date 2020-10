La curva continua a salire. Nelle ultime 24 ore 10.874 contagi e 89 morti. In aumento anche ricoveri e terapie intensive

La curva continua a salire. Sono, infatti, 10.874 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 1.500 più di ieri, quando erano stati 9.338. In aumento anche le vittime: 89 contro i 73 di ieri, per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 36.705 decessi. Il totale dei pazienti attualmente positivi (qui la mappa), secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è pari a 142.739, dei quali 133.415 si trovano in isolamento domiciliare.

Superiore il numero di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: 144.737 contro i 98.862 di lunedì. L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati scende, invece, al 7,5%, pari a 8 positivi ogni 100 tamponi, ieri era al 9,4%.

I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.454, quasi 800 in più di ieri. Sono, invece, 870 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+73): 123 sono in Lombardia e stesso numero anche nel Lazio, 91 in Campania, 78 in Emilia Romagna, 77 in Sicilia e 62 in Piemonte. A livello regionale, resta quello lombardo, il territorio più colpito dalla seconda ondata di casi, con 2.023 nuovi casi, seguito da Piemonte con 1.396, dalla Campania con 1.312 e Lazio 1.224. La Basilicata, con 17 nuovi casi è la regione meno colpita. Per quanto riguarda gli ospedali, quelli più affollati sono quelli lombardi con 1.268 ricoverati, seguiti da quelli laziali con 1.196.