La curva continua a salire. Superati i 26mila contagi. 217 morti in 24 ore. Record di tamponi processati: oltre duecentomila

Continua l’aumento dei casi da Coronavirus in Italia. E il nuovo dato segna l’ennesimo record. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati ieri, a fronte di 201.452 tamponi processati (ieri 198.952), mai così tanti dall’inizio dell’emergenza. Crescono anche i decessi: 217, mercoledì erano stati 205 per un totale di 38.122 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento anche il numero degli attualmente positivi, 289.191 (+12.734), ma anche quello dei dimessi/guariti pari a +3.878. Non si arresta la crescita dei ricoveri ordinati +983 per un totale di 15.964. Nelle terapie intensive sono ricoverati 1.651 pazienti (+115). In isolamento domiciliare si trovano, invece, in 281.576. Le regioni che registrano una crescita più marcata, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono Lombardia (7.339), Campania (3.103), Piemonte (2.585).